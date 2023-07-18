İzmir'de Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Operasyon: 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti ve nitelikli yağma suçlarından şüphelenilen 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderildi.

İzmir'de çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince "yasa dışı silah ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından başlatılan ve 6 ay süren soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 15 Temmuz'da "yasa dışı silah ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlemişti.

Aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 133 fişek ele geçirilmiş, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Y.S'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların "galeri" ve "otel" işletmesi adı altında suç örgütü kurdukları, nakit arayışında olanlara yüksek faizle borç verdikleri, borcunu ödemeyenlerin mal varlıklarına tehditle el koydukları öne sürülmüştü.