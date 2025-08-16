İzmir'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde başlayan yangın, çevredeki 3 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri ve polis olay yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan ve çevredeki konutlara sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

1. Kadriye Mahallesi 628. Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde hurdaların depolandığı bölümde çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki 3 eve sıçrayarak hasar oluşturdu.

Yangın sırasında bir kişi, polis gözetiminde evinin alevlerin etkilemediği bölümüne girerek değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
title
