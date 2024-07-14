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İzmir'de çıkan yangın 2 iş yerinde hasara neden oldu

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İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu. Yangın, daha sonra başka bir iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.

Yenişehir semtindeki Gıda Çarşısı 1243 Sokak'ta bir plastik ambalaj dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, daha sonra başka bir iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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