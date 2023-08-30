İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, Bornova ilçesindeki Erzene Mahallesi yakınlarında yüksek gerilim direğinin altında bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı. Yangın 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel