Balçova'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler

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Balçova'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

AA - Güncel
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İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA / Güncel

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