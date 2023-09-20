İzmir'de çıkan kavgada market çalışanı yaralandı, şüpheliler tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan kavgada bir markete sığınan husumetlilerini vurmak isterken market çalışanı N.T.'yi yaralayıp, onu hastaneye götürenler arasındaki husumetlilerinin babası D.A.K.'yı da ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler K.A. (23) ve H.H. (23), sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde çıkan kavgada bir markete sığınan husumetlilerini vurmak isterken market çalışanı N.T.'yi yaralayıp, onu hastaneye götürenler arasındaki husumetlilerinin babası D.A.K.'yı da ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler K.A. (23) ve H.H. (23), sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, 17 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 9603 Sokak'ta başladı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan T.K. ile K.A. ve H.H. sokakta karşılaşınca çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirine ateş açan husumetlilerden T.K., kaçarak yakındaki bir markete sığındı. Bu sırada T.K.'yı takip ederek markete giren 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu, olayla ilgisi bulunmayan market çalışanı N.T. yaralandı. Saldırganlar kaçarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine olay yerine T.K.'nın babası Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı D.A.K. ve yakınları geldi. Yaralı N.T., T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE İKİNCİ ÇATIŞMA

Olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H., motosikletle takip ettikleri husumetlilerin arkasından hastaneye gelerek bir kez daha tabancalarla ateş açtı. Hastane önünde ikinci kez yaşanan silahlı kavgaya hastanede görevli polis memuru ile mahalle bekçileri müdahale etti. Polis ve bekçilerin silahla müdahale ettiği olayın ardından iki şüpheli motosikletle kaçtı. Buradaki saldırıda ise T.K.'nın babası D.A.K. ağır yaralandı. Her iki yaralanın tedavisi sürerken, olayın ardından motosikletleriyle kaçan şüpheliler K.A. ve H.H., Asayiş Büro ekipleri tarafından dün yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin polisteki ifadelerinde arkadaş olduklarını belirtikleri T.K. ile içki içerken tartışma çıktığını, sonrasında telefonda da tartışmanın sürmesi üzerine hastaneye gittiklerini söyledikleri öğrenildi. (DHA)