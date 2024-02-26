İzmir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan kavgada O.G. tarafından bıçaklanan Nebi Özdemir hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan O.G. ise Güzelbahçe ilçesinde gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Sarıyer Mahallesi'ndeki olayda O.G. (19) tartıştığı Nebi Özdemir'i (22) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan O.G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Güzelbahçe ilçesinde cinayette kullandığı bıçakla gözaltına alındı.