İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi öldü
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İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kozağaç Mahallesi'nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel