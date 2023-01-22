Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi öldü

Güncel Haberler

İzmir'de çıkan kavgada 2 kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kozağaç Mahallesi'nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title