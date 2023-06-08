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İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de çiftlik evine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Bergama ilçesinde Nuri D'ye ait çiftlik evine F.A. ve kuzeni B.A. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çoban Nobat Geldi hayatını kaybetti, Semih Ürkmezer yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, çiftlik evi sahibi Nuri D. tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çiftlik evine düzenlenen silahlı saldırıda çoban hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.A. ve kuzeni B.A. tarafından, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Nuri D'ye ait çiftlik evine henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş edildi.

Olayda çoban Nobat Geldi ve Semih Ürkmezer yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Geldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Semih Ürkmezer ise Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, çiftlik evi sahibi Nuri D. tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Bergama İzmir Güncel Haberler

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