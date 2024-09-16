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İzmir'de CHP'li Meclis Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Dikili ilçesinde, CHP'li meclis üyesi Ata Uysal'ın motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti, ancak Uysal kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesi CHP'li meclis üyesi Ata Uysal (20), kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında ilçenin Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Dikili Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ata Uysal'ın kullandığı 35 AZG 992 plakalı motosiklet devrildi. Motosikletten düşen Uysal, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Uysal'ı, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ata Uysal, yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Dikili trafik İzmir Kaza

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