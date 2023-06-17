İzmir'de cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukat tutuklandı

İzmir Barosuna kayıtlı avukat E.Y'nin Ödemiş Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu sokmaya çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kuruma giriş yapan E.Y'nin cumhuriyet savcısı denetiminde ve kurum müdürü eşliğinde yapılan üst aramasında farklı türlerde 4 paket uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin görüşmek için geldiği R.P. hakkında da işlem yapıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat E.Y. tutuklandı. Hükümlü R.P. hakkında da bu suçtan da tutuklama kararı verildi.