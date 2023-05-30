Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 10 Asker ve Sürücü Yaralandı

İzmir'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 10 Asker ve Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen cezaevi nakil aracındaki 10 asker ile sürücü yaralandı. Göreve gittiği Bandırma'dan dönen cezaevi nakil aracı, yağışın da etkisiyle Bergama ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardı, diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Araçtaki 4 er, 1 subay, 5 uzman çavuş ve 1 sivil şoför yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen cezaevi nakil aracındaki 10 asker ile sürücü yaralandı.

Göreve gittiği Bandırma'dan dönen cezaevi nakil aracı, yağışın da etkisiyle Bergama ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardı, diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Araçtaki 4 er, 1 subay, 5 uzman çavuş ve 1 sivil şoför yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel

Bergama İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title