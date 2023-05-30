İzmir'de Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 10 Asker ve Sürücü Yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen cezaevi nakil aracındaki 10 asker ile sürücü yaralandı. Göreve gittiği Bandırma'dan dönen cezaevi nakil aracı, yağışın da etkisiyle Bergama ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardı, diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Araçtaki 4 er, 1 subay, 5 uzman çavuş ve 1 sivil şoför yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.