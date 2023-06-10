İzmir'de çevre bilinci için atık toplama seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevre bilincini artırmak amacıyla çocuklar ve gönüllülerle İnciraltı'nda atık topladı. Sahil şeridinde tonlarca atık toplandığına dikkat çeken Başkan Soyer, 'Doğamıza, çevremize, şehrimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek, farkındalık yaratmak için bu çalışmayı yapıyoruz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevre bilincini artırmak amacıyla çocuklar ve gönüllülerle İnciraltı'nda atık topladı. Sahil şeridinde tonlarca atık toplandığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Doğamıza, çevremize, şehrimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek, farkındalık yaratmak için bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Başkan Tunç Soyer'in de katılımıyla kıyı temizliği düzenlendi. Balçova Barış Manço Köprüsü'nden başlayarak İnciraltı Engelliler Merkezi'ne kadar süren temizlik seferberliğine, Çocuk Belediyesi üyeleri, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar da katıldı. Çevre gönüllüleri bir kilometrelik kıyı şeridinde atık topladı. Atıklar arasında balıkçıların misinaları, yem kutuları, şişeler, plastik pet şişeler ve sigara izmaritlerinin ağırlıkta olması dikkat çekti. Sahil şeridi boyunca yaklaşık bir ton atık toplandı.

"BUNLARI GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocukların da içerisinde bulunduğu çevre gönüllüleri ile atık topladıklarını belirterek, "Bugün yarım saat içerisinde 150 torba topladık. Çocuk Belediyesi, sivil toplum örgütleri ile birlikte çok iyi bir çalışma oldu. Çocuklar da burada çok önemli bir çalışma yaptı. Onları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Aslında sembolik bir çalışma. Farkındalık yaratmak için bunu yapıyoruz. Korumanın, doğamıza, çevremize, şehrimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek için bu çalışmayı yapıyoruz. Pırıl pırıl bir sahil ortaya çıkardık. Geldiğimiz zaman çok kirliydi. Bunları görünce üzülüyoruz. Buralar bizim memleketimiz, bizim şehrimiz. Bu farkındalığı yaratmaya destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.