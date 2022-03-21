İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

AA - Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 23 fişek, 2 barut kutusu ve 3 bıçak ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 23 fişek, 2 barut kutusu ve 3 bıçak ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda birçok suçtan aranan M.G'nin kaldığı yeri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 bıçak, 2 barut kutusu ve 23 fişek bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Halil Fidan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title