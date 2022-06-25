İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı - Haberler

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İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişi Yakalandı

ANKA - Güncel
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İzmir'in 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), Menderes, Torbalı, Çeşme, Kemalpaşa, Aliağa, Ödemiş ile Tire'de 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde aranan suçlulara yönelik operasyonlar düzenledi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma", "hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında 1 yıldan 9 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., A.K., M.Y., M.F., S.B., B.M., E.S., Y.K., H.K., O.Ö., H.Ç., M.S. ile M.P. yakalandı.

Toplam 13 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Güncel

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