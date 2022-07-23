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İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de çekiciye çarpan otomobil sürücüsü öldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Ulkan Peker yönetimindeki 35 N 9183 plakalı otomobil, İzmir- Aydın Otoyolu Selçuk kavşağı yakınlarında aynı istikamette giden T.Y. idaresindeki 07 DFT 64 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın takla atan otomobilin sürücüsü Peker, araçtı sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Peker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek yönlü aksadı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Selçuk Aydın İzmir Güncel Haberler

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