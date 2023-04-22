İzmir'de çatıya ayağı sıkışan güvercin kurtarıldı

İzmir'in Alsancak ilçesinde bir okulun çatısında ayağı sıkışan güvercin, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Alsancak ilçesinde bir okulun çatısında ayağı sıkışan güvercin, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının çatısına ayağı sıkışan güvercini fark eden çevredekiler, seferber oldu. Temin edilen merdivenle çatıya çıkan Harun Yazıcı, güvercini kurtardı.

Yazıcı, ayağı zedelenen kuşu tedavi ettirmek için veterinere de götürdü. Kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Güvercinin kurtarılma anı, kamerayla görüntülendi.

Yazıcı, Manisa'da bir kamu kurumunda çalıştığını, İzmir'e görevli olarak geldiğini, kafede otururken arkadaşlarıyla güvercini fark ettiklerini söyledi.

Kuşun çatıda ayağından asılı kalmasına gönlünün razı olmadığını ifade eden Yazıcı, "Kuşu sıkıştığı yerden kurtardığımız için mutluyum. Onun da yaşam hakkının olduğuna inanarak bunu yaptım. Umarım bir önce sağlına kavuşur ve yaşamını sürdürür." dedi.