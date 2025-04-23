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İzmir'de Çatıdan Düşen 17 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de Çatıdan Düşen 17 Yaşındaki Genç Hastaneye Kaldırıldı
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İzmir'in Konak ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 17 yaşındaki C.B., hastanede tedavi altına alındı. Olayın, gençlerin sosyal medya için görüntü çekmeye çalışırken meydana geldiği öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 katlı binanın çatısından apartman boşluğuna düşen 17 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Mahallesi 480. Sokak'ta, arkadaşlarıyla 5 katlı apartmanın çatısında bulunan C.B. (17), eternitle örtülen havalandırma boşluğundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zemin kattaki kilitli dairenin kapısını açarak C.B'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık görevlilerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Arkadaşlarının ifadelerinde, fotoğraf çekmek isteyen C.B'nin plastik eternite basması nedeniyle düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Aynı apartmanda yaşayan Şükrü Karatepe, olay esnasında Torbalı ilçesinde olduklarını söyledi.

Komşularının haber vermesi üzerine eve geldiklerini anlatan Karatepe, şöyle konuştu:

"İtfaiye ekibi bizim evden girerek yaralıyı bulunduğu yerden almış. Komşular, 'sizin apartman boşluğuna biri düşmüş' dedi. Ben de iki apartman arasındaki tuğla boşluğu zannettim. Sonradan öğrendim ki apartmanın havalandırma boşluğuna düşmüş. Duyduğumuza göre çatılardan geçerek gelmişler. Yine duyduğumuza göre sosyal medya için görüntü çekiyorlarmış. Sanırım o sırada eternitin kırılmasıyla aşağıya düşmüş."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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