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İzmir'de Çatı Katında Yangın: 100 Güvercin Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesindeki bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangında, dairede yaşayan Bülent Özçevik'e ait yaklaşık 100 güvercin hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede oturan Bülent Özçevik'e ait yaklaşık 100 güvercinin ise öldüğü öğrenildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 5'inci katında çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, polis caddede güvenlik önemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Dairede oturan Bülent Özçevik'in yangın sırasında evde olmadığı öğrenilirken, çatıda beslediği yaklaşık 100 güvercinin duman nedeniyle öldüğü belirlendi. Dairede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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