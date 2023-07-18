İzmir'de Çarşı ve Mahalle Bekçisi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

İzmir'de çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı'yı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Emirhan Aytekin tutuklandı. Aytekin'in daha önce de psikolojik sorunlar nedeniyle saldırılar gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İZMİR'de, çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı'yı (34) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Emirhan Aytekin (24), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli,1 çocuk babası Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu Emirhan Aytekin arasında gürültü nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı. Dün, 9 yaşındaki kızıyla birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, 'darp' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olan Aytekin, merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti. Yalvarıcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aytekin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Aytekin tutuklandı.