İzmir'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli bir kişinin çantasında 1 kilo 290 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklanması kararlaştırıldı.