İzmir'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli bir kişinin çantasında 1 kilo 290 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklanması kararlaştırıldı.
İzmir'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu çerçevede takibe alınan şüpheli Ö.H'nin, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çantasında arama yapıldı.
Çantasında 1 kilo 290 gram metamfetamin bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan Ö.H'nin tutuklanması kararlaştırıldı.