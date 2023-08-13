İzmir'de çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir çanta imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir çanta imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Güneş Mahallesi 922 Sokak'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.