İzmir'de camilerde Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi

İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için İzmir'deki camilerde dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Konak'taki Hisar Camisi'nde program düzenlendi.

Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı, ardından Kuran-ı Kerim okundu.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İbrahim Ceyhan tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Ayrıca terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için de dua eda edildi.