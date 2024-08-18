İzmir'de Camide Cep Telefonu Hırsızlığı

İZMİR'de girdiği camide ayakkabı dolabı üzerine bırakılan cep telefonunu çalan E.Y., kameradan tespit edilip, yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Konak ilçesindeki bir camide meydana geldi. E.Y., camide namaz kılanların arkasından gelerek, ayakkabı dolabının üzerine bırakılan cep telefonunu çaldı. Namazın ardından telefonunun bıraktığı yerde olmadığını fark eden kişi, polise şikayetçi oldu. Şikayet sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden telefonu çalan kişinin E.Y. olduğu belirlendi. E.Y., aynı gün çaldığı cep telefonu ile yakalanıp, gözaltına alındı. Cep telefonu tutanakla sahibine teslim edilirken, E.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.