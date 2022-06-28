İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medyada paylaşan kişi yeniden beraat etti

İzmir'de, cami hoparlöründen müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaştığı suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında verilen beraat kararı üst mahkemece bozulan sanık hakkında yeniden beraat kararı verildi.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık B.Ö. ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de takip etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın beraati yönünde mütalaa verdi. B.Ö'nün avukatı, müvekkilinin paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Sanık B.Ö. de suç işleme kastı olmadığını öne sürerek, "Yaşamış olduğum hukuki mağduriyetimin sonlandırılmasını istiyorum." dedi.

Hakim, sanığın beraatine karar verdi.

Dava süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs 2020'de müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile bu eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan B.Ö. tutuklandıktan bir hafta sonra tahliye edilmişti. İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla açılan davada B.Ö'nün beraatine hükmetmişti.

Savcılık tarafından temyize taşınan karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.