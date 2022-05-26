İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapıldı - Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkezi ezan sistemine girilerek, cami hoparlörlerinden 'Bülent Ersoy'un Yüzünü Göremem' isimli şarkısının dinletilmesiyle ilgili soruşturma sürerken aynı anda 4 camiden müzik yayını yapıldığı belirlendi.

Öte yandan, normalde merkezi sistemde ezandan sonra caminin bağlantısının kesilmesi gerektiği öğrenildi. Ancak, bu bağlantının kesilmemiş olması nedeniyle müzik yayının söz konusu camilerin hoparlörlerine iletildiği kaydedildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayrancılar Mahallesi'nde, hem müzik yayınının yapıldığı camilerin imamlarının hem de görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

'PROVOKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Olay sırasında Yunus Emre Camii'nin önündeki kıraathanede bulunan vatandaşlardan Adem Kutlu, "Bu olayların provokasyon olduğunu düşünüyorum. Hocamızın da bir kabahatinin olduğunu düşünmüyorum. Ben şarkıyı duydum, bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz, jandarma gerekli araştırmaları sürdürüyor. Hemen müdahale edildi ve şarkı kesildi. Yapanlar inşallah bulunur" dedi.

Kahvehane işletmecisi Mustafa Alkan da "Namazdan sonra 3-5 saniye şarkı çaldı ama ne olduğunu, hangi şarkı olduğunu bilmiyorum. Ben de duydum şarkıyı. Fazla sürmeyip hemen kesildi. Duyduğumuz kadarıyla merkezi sistemden olmuş" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel