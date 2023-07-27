İzmir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

İzmir'de polis ekipleri, sahibinin bile farkında olmadığı motosikleti çalan hırsızları yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, sahibi motosikleti teslim alınca çalındığının farkına vardı.

Ödemiş ilçesinde motosiklet çalan 2 şahıs Torbalı'ya kaçtı. Polis ekipleri uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine durdurdukları motosikletin çalıntı olduğunu fark etti. Ekipler tarafından iki şüpheli gözaltına alındı. Motosiklet sahibinin bile farkında olmadığı hırsızlık olayı, polislerin motosikleti sahibine teslim edilmesiyle anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 73 şahıs, polis ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR