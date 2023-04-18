İzmir'de çadırda uyuşturucu satan kişi tutuklandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kurduğu çadırda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kurduğu çadırda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Peker Mahallesi'ndeki kırsal bir alana kurulan çadırda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda polis ekiplerince suçüstü yakalanan A.T. gözaltına alındı.
Çadırda yapılan aramalarda 151 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel