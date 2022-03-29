İzmir'de tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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İzmir'de tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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İzmir'de tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi, hastanede öldü.

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan kişi, hastanede öldü.

Gümüşpala Caddesi'ndeki bir restoranda alkol alan Yiğit Akın (30) ile A.K. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sokakta devam eden tartışma sırasında A.K, tabancayla Akın'a ateş etti. Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Akın, kurtarılamadı.

A.K, polislerce gözaltına alındı.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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