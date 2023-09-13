İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İzmir Narkotik polislerinin operasyonlarına devam edeceği belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Okulların açılmasıyla birlikte operasyonlarına hız veren İzmir Narkotik polislerinin çalışmalarının süreceği kaydedildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonda, 19 kilo 410 gram skunk esrar, 503 gram kokain, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 105 tabanca fişeği ve 3 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR