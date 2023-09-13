İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 19 kilo esrar ve 503 gram kokain ele geçirildi
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda 19 kilo 410 gram esrar ile 503 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 19 kilo 410 gram esrar ile 503 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak'ta uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi.
Operasyonda 19 kilo 410 gram esrar, 503 gram kokain, hassas terazi, 2 tabanca ile 105 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel