İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 13.5 kilogram kokain ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen operasyonda 13.5 kilogram kokain, 5 kilogram metamfetamin, 7 bin 731 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 6 bin 272 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabancalar ve büyük miktarda para da bulundu. Operasyon kapsamında uyuşturucu temin ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 13.5 kilogram kokain, 5 kilogram metamfetamin, 7 bin 731 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 6 bin 272 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza hap ve ruhsatsız 2 tabancayla yakalan 1 kişi gözaltına alındı. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karşıyaka ilçesinde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığını ve çok miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve ve bir otomobile narkotik köpeği Rota'nın katılımıyla da düzenlenen operasyonda 13.5 kilogram kokain, 7 bin 731 adet ecstasy uyuşturucu hap, 6 bin 272 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza hap, 5 kilogram metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 793 tabanca mermisi, 30 uzun namlulu silah fişeği, 1 uyuşturucu madde baskılamasında kullanılan makine ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 bin 300 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında dağıtıcı olduğu ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen F.Y.B. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y.B. tutuklandı.