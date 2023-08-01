İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 13,5 kilo kokain ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 13,5 kilo kokain, 5 kilogram metamfetamin, 7 bin 731 ecstasy hap ve 6 bin 272 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik hap ele geçirildi. Sokak satıcıların uyuşturucu temin ettiği belirlenen F.Y.B., tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 13,5 kilo kokain, 5 kilogram metamfetamin, 7 bin 731 ecstasy hap ve 6 bin 272 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik hap ele geçirildi. Sokak satıcıların uyuşturucu temin ettiği belirlenen F.Y.B., tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karşıyaka ilçesinde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığını ve çok miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda evde ve otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği Rota'nın da kullanıldığı aramalarda 13,5 kilo kokain, 7 bin 731 adet ecstasy hap, 6 bin 272 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik hap, 5 kilo metamfetamin, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 793 tabanca mermisi, 30 uzun namlulu silah fişeği, 1 uyuşturucu madde baskılamasında kullanılan makine ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 bin 300 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında dağıtıcı olduğu ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği belirlenen F.Y.B. gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.