İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, restorasyonunu tamamladıkları Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki Çukur Han'da düzenlenen toplantıda, İzmir'in 22-25 Kasım tarihleri arasında "IF Wedding Fashion İzmir-16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı", 12- 15 Ekim tarihlerinde eş zamanlı olarak "5. Fashion Prime İzmir-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı" ve "2. Fashion Tech İzmir-Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı"na ev sahipliği yapacağını duyurdu.

100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ni yaptıktan sonra Milli Numune Sergisi'ni açtığını belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Kurucu liderimiz İzmir'in bir liman kenti olması dolayısıyla fuarlara ev sahipliği yapması gerektiğini 100 yıl önce görmüş. Bize düşen çıtayı yükseltmek. 2019 yılına kadar yılda 10-11 fuar yapılan İzmir'de bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Emin olun, olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız. Çünkü İzmir'e ve İzmirlilere güveniyoruz. Sonuna kadar sektörü büyütmeye, uluslararası arenalarda sizleri tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de fuarların kent ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu, İzmir'de düzenlenen tüm fuarları desteklediklerini belirtti.

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ise, İzmir'in moda anlamında 3 fuara ev sahipliği yaptığını, fuarların her yıl gelişmeye devam etmesinin sektör temsilcilerini mutlu ettiğini ifade etti.