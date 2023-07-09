Üye Girişi
Haberler
İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri yeniden başladı

Güncel Haberler

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle durdurulan Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri, yeniden başladı. İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, söz konusu seferlerin saat 16.15 itibariyle program dahilinde devam edeceği belirtildi. Rüzgar nedeniyle 'Bostanlı-Üçkuyular' hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyla iptal edilmişti.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle durdurulan Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri, yeniden başladı.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, söz konusu seferlerin saat 16.15 itibariyle program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Rüzgar nedeniyle "Bostanlı-Üçkuyular" hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyla iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Bostanlı İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title