İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle durdurulan Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapur seferleri, yeniden başladı. İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, söz konusu seferlerin saat 16.15 itibariyle program dahilinde devam edeceği belirtildi. Rüzgar nedeniyle 'Bostanlı-Üçkuyular' hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyla iptal edilmişti.