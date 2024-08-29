Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Yaralayan Kişi İntihar Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti.

Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda Özkan K. (35) elektrikli motosikletle seyir halindeki boşanma aşamasında olduğu eşi Esin K. (32) ve yanında bulunan arkadaşı Ebru D'ye (36) bıçakla saldırdı.

Bıçaklı saldırıda Esin K. ve arkadaşı Ebru D. ağır yaralandı.

Şüpheli Özkan K, aynı bıçağı göğsüne saplayarak kendini de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaralılardan Ebru D. ve Özkan K. hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Esin K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Özkan K. ve Esin K'nin 10 yıllık evli oldukları, 2 çocuklarının bulunduğu, çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Ayrıca Özkan K. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtildi.

Olayda yaşamını yitiren Ebru D'nin ise evli ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Ödemiş izmir Olaylar Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı? Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti? Trabzonspor St Gallen maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ LUGANO) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 29 Ağustos EXXEN spor canlı izle ATV canlı izle! (TRABZONSPOR ST GALLEN) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link
title