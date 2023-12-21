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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Eş Tabanca İle Öldürüldü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Eş, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Gözde Karamuş (29), parkta buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamuş (30) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Ardından aynı tabancayla kendi başına ateş eden Serdar Karamuş ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 sokak Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen Karamuş çifti konuşmak üzere parkta buluştu. Çift arasında burada çıkan tartışma sırasında Serdar Karamuş, üzerinde bulunan tabanca ile çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Gözde Karamuş'a (29) ateş etti. Eşi kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Karamuş bu kez kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Parkta bulunan vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gözde Karamuş'un hayatını kaybettiği, Serdar Karamuş'un ise yaralı olduğu belirlendi. Durumu ağı olan Serdar Karamuş, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Gözde Karamuş'un cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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