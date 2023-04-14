İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Kaffar Yeğin'e 5 Yıl 5 Ay 22 Gün Hapis Cezası

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldüren Kaffar Yeğin'in (60), cinayet öncesi işlediği ileri sürülen 'tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kaffar Yeğin son savunmasında, "Kadına şiddete karşı biriyim. Eğer suçluysam cezama razıyım. Hülya'nın yanına olay günü öldürme amacıyla gitmedim. Adalete sığınıyorum" dedi.

Bornova'da geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Yeğin 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

Karar öncesi savunmasını veren sanık Kaffar Yeğin ise, eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyip, "Kadına şiddete karşı biriyim. Eğer suçluysam cezama razıyım. Hülya'nın yanına olay günü öldürme amacıyla gitmedim. Adalete sığınıyorum" dedi. Ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. Sanık Kaffar Yeğin'e hakaretten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.