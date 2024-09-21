Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Borç Tartışmasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Tutuklama

İzmir'de Borç Tartışmasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde borç alacak nedeniyle çıkan tartışmada Ercüment Yıldırım bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba-oğul tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, borç- alacak nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışmada Ercüment Yıldırım'ın (42) bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba- oğul, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, Yıldırım'ın bıçaklandığı anlar da yer aldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta meydana geldi. Ercüment Yıldırım, iddiaya göre, 300 bin TL alacağı bulunduğu Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) ile sokakta buluştu. Tarafların konuşması tartışmaya, ardından da büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanan Ercüment Yıldırım, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercüment Yıldırım'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Ercüment Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edilen Y.G. ve E.G. tutuklandı. Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldırım'ın bıçaklandığı anlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel İzmir Baba Buca Suç

Canlı anlatım! Mücadelede peşe peşe goller

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı

Dev derbide 7 dakikada fark açıldı

 Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Yedek olduğu maçta kart gördü
Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? GS-FB DERBİSİ CANLI YAYIN | Fener-Galatasaray maç özeti! Derbi maçında kim önde, kaç kaç? DERBİ CANLI ANLATIM! GS-FB maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI yayın… Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu? Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });