İzmir'in Buca ilçesinde, borç yüzünden çıkan tartışmada dini nikahlı yaşayıp bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi ve onun kardeşini öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de borç tartışması nedeniyle 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, borç yüzünden çıkan tartışmada dini nikahlı yaşayıp bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi ve onun kardeşini öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dini nikahlı eşi Fidan Bahçecioğlu'na 11 yaşındaki çocukları olan oğlu B.K.'yi göstermek için eşinin evine giden Yücel K. ile dini nikahlı eşi ve eşinin kardeşi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel K., yanında bulunan tabanca ile Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'na artarda ateş etti. Evde bulunan Kenan Bahçecioğlu'nun eşi A.B.'ye ise ateş etmeyen Yücel K., 11 yaşındaki oğlunu da yanına alarak otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı. Olayın ardından balkona çıkan A.B., yardım çığlıkları atarken, çevredeki komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şokunu yaşayan ve sinir krizi geçiren A.B.'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hayatını kaybeden Fidan ve Kenan Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kişiyi borç yüzünden öldürmüş

Korkunç olayın ardından yanına da oğlunu alıp kaçan şüpheli Yücel K., polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yücel K.'nın ilk ifadesinde ise, tartışmanın nedeninin borç para olduğu ortaya çıktı. Yücel K.'nın Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiği, olay günü de tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Cinayet zanlısı Yücel K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.