İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran kişi, başka birini daha kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi. İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran kişi, başka birini daha kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi. Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinden denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan Özden Özyürek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Bu sırada deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadının da yardımına koşan Özyürek, su yutarak bilincini kaybetti. Özyürek, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadın ise olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Güncel Haberler

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