İzmir'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
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İzmir'in Urla ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 77 yaşındaki Arif A., hastanede tedavi altına alındı. Olay, plaja ailesiyle girmesiyle başladı ve durumunun ciddiyeti sağlık ekipleriyle hastaneye taşındığında anlaşıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı hastanede tedavi altına alındı.

Çeşmealtı Mahallesi'ndeki Gelinkaya Halk Plajı'na ailesiyle yüzmek için giren Arif A. (77), bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Arif A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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