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İzmir'de bisikletliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı protesto etti

İzmir'de bisikletliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı protesto etti
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İzmir'de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyeleri, kentteki bisiklet yollarının kaldırılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

İzmir'de Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği üyeleri, kentteki bisiklet yollarının kaldırılması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletliler, İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı proje kapanış etkinliğinin yapılacağı otel önüne kadar pedal çevirdi.

Bisikletliler, burada, toplantı için otele gelen Tugay'ı taleplerini iletmek amacıyla yanlarına çağırdı. Tugay'ın otele girmesi üzerine "Bisikletli ölümleri dursun", "Bisikletli ulaşım haktır, hakkımızı istiyoruz", "Bisiklet yoluma dokunma" sloganları atıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Karakuş, yaptığı açıklamada, Şehit Nevres ve Vasıf Çınar bulvarları ile Urla Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki bisiklet yollarının kaldırıldığını, Foça'daki EuroVelo 8 güzergahında bulunanların da kaldırılması yönünde adımlar atıldığını söyledi.

İzmir'de bisikletli ulaşımın çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hedefinin önemli parçası olduğunu belirten Karakuş, "Bu kararlar, kullanıcıların sürece dahil edilmediği, katılımcı mekanizmaların işletilmediği uygulamalardır ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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