İzmir'de Bisiklet ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü
Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisikletle minibüsün çarpışması sonucu 18 yaşındaki Mehmetcan Yıldırım yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde bisikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet, Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde, karşı şeride geçmesi sonucu R.K. (55) idaresindeki 09 AP 254 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüs sürücüsü, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel