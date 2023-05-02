İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti
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Karşıyaka'da birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı.
Karşıyaka'da birlikte yaşadığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi, zanlı tutuklandı.
Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan Sultan Kaya (27) ile erkek arkadaşı Yıldıray Z. (30) arasında tartışma çıktı.
Yıldıray Z. evdeki pompalı tüfekle Kaya'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel