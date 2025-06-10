İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.D. (25) katılmadı, maktul Sidar Şimşek'in (21) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın babası ile annesi tanık olarak dinlendi.

Söz verilen baba C.D, oğlu ile maktul Şimşek'in sürekli kavga ettiğini savundu. Kavga sırasında maktulün bardak ve kesici aletlerle de müdahale ettiğini ileri süren C.D, "Oğlum bıçak taşırdı. Kadının kolunda jilet izleri vardı. Olayı görmedim. Oğlum neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum." dedi.

Sanığın annesi A.D. ise tarafların anlaşamadıklarını öne sürdü.

Müşteki avukatı Levent Kahya, sanığın maktulü dışarıya çıkarmak için mesaj attığını, olayı öncesinden planladığını savundu.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep etti. Sanığa "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıla kadar hapis talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz 2024'te, Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'tan yapılan kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitmiş, sokakta kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmuş, bu kişi birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını söylemişti.

Polis ekiplerince bina önünde bulunan yaralı kadın, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İ.D. tutuklanmış, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.