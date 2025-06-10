İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İ.D. (25) katılmadı, maktul Sidar Şimşek'in (21) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın babası ile annesi tanık olarak dinlendi.

Söz verilen baba C.D, oğlu ile maktul Şimşek'in sürekli kavga ettiğini savundu. Kavga sırasında maktulün bardak ve kesici aletlerle de müdahale ettiğini ileri süren C.D, "Oğlum bıçak taşırdı. Kadının kolunda jilet izleri vardı. Olayı görmedim. Oğlum neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum." dedi.

Sanığın annesi A.D. ise tarafların anlaşamadıklarını öne sürdü.

Müşteki avukatı Levent Kahya, sanığın maktulü dışarıya çıkarmak için mesaj attığını, olayı öncesinden planladığını savundu.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep etti. Sanığa "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıla kadar hapis talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz 2024'te, Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'tan yapılan kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitmiş, sokakta kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmuş, bu kişi birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını söylemişti.

Polis ekiplerince bina önünde bulunan yaralı kadın, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan İ.D. tutuklanmış, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi

En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı

Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları internete sızdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor

111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor

Dünyanın dört bir yanından binlerce aktivist, Gazze'ye yürüyor
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, 10 ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.