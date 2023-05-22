İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 10 yıl hapis

İzmir'in Buca ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.D, müşteki Aysel P. ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, sanığın eylemini planladığını savunarak, üst sınırdan cezalandırmasını istedi.

Müşteki Aysel P, sanığın en ağır cezayı almasını talep ederek, "Bu adamı salarsanız beni haberlerde ölmüş olarak görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık F.D, Aysel P'yi bıçakla yaralamadığını ve onun hayatını kurtarmaya çalıştığını ileri sürerek, eski savunmalarını tekrarladı.

Sanık avukatı, müvekkilinin savunmalarında en baştan beri istikrarlı olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Sanığın kasten yaralama suçunu "canavarca hisle" işlediği kanaatine vardığını bildiren mahkeme heyeti, müştekinin hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması ve vücudunda iz kalmasını dikkate alarak sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, kararında indirim uygulamadı.

Olay

Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos 2022'de bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel P, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, dini nikahla birlikte yaşadığı F.D. gözaltına alınmıştı.

İlk ifadesinde kendi kendini yaraladığını söyleyen Aysel P, tedavi sürecinde ifade değiştirmiş ve kendisini yaralayanın F.D. olduğunu iddia etmişti. Bunun ardından F.D. tutuklanmıştı.

F.D. hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu sanık F.D. ilk celsede, "Eve geldiğimde çocuklar bağırıyordu. Aysel'in elinde bıçak vardı, kendisine batırıyordu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bıçağı almaya çalıştım. Boğuştuk, yere düştük. Avucum kesildi. Banyoda zarar veriyordu kendisine." diyerek kendisini savunmuş ve iftiraya uğradığını iddia etmişti.