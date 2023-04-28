İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Olay yerine gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, devam eden yangını İzmir İtfaiyesinin söndürmeye çalıştığını ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiğini söyledi.

Bir bloğun tamamen yanmak üzere olduğunu kaydeden Köşger, şöyle konuştu:

"Yangının diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah o diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda. Dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımızı düşünüyoruz."

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor"

Köşger, yangının neden çıktığına dair netleşen bir bilgi olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir patlama ve parlamadan bahsediliyor. İlerleyen zamanlarda yapılan tetkiklerle anlaşılacaktır. Ama bina çelik konstrüksiyon ve ahşap karma olduğu için çok seri şekilde yayılmış. Bir de sert bir rüzgar var, söndürmekte zorluk çekiliyor. İnşallah en kısa sürede söndürüp başka bir bloğa zarar vermeden sonlandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hastanelerde herhangi bir yaralı da yok şu an itibarıyla çok şükür can kaybı olmadan atlatacağız umarım."

Bakan Kasapoğlu: "Can kaybı olmadığına dair bilgi var"

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açıklamalarda bulundu.

Yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kasapoğlu, "Hakikaten geniş ve güçlü bir yangın ama hemen hemen büyük ölçüde kontrol altına alınıyor. Özellikle belediye, AFAD, UMKE, orman ekipleri burada yoğun bir çalışma gösteriyorlar ve gördüğünüz gibi bir müddet öncesine göre durum daha iyi. Can kaybı olmadığına dair bir bilgi var, inşallah doğrudur, en büyük tesellimiz olur ve inşallah takviye ekiplerle birlikte tamamen kontrol altına alınacağını ümit ediyoruz ve takipteyiz. Çok geçmiş olsun."

Yangının şu an için 40 daireyi etkilediğini aktaran Kasapoğlu, "Ama dediğim gibi takip ediyoruz, inşallah can kaybı olmadan en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz. Yangın kaynaklı değil, panikten yaralı olanlara dair bilgiler var." dedi.

Bakan Kasapoğlu, gazetecilerin ilk etapta balkondan atlayanlar olduğuna ilişkin iddiaları dile getirmesi üzerine, "Evet o şekilde yaralılar var." dedi.

Kasapoğlu, yangının henüz kontrol altına alınmadığını sözlerine ekledi.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yangınla ilgili adli soruşturma başlattığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, site yangınına itfaiye ekiplerinin tüm gücüyle müdahale ettiğini bildirerek, "Binanın dış cephesinin ahşap kaplama olması çalışmaları güçleştirirken ekiplerimiz alevlerin diğer bloklara yayılmasını engellemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından, "Bütün komşularıma geçmiş olsun, iki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." paylaşımını yaptı.