İzmir'de bir oto tamircisinde yangın çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir oto tamirci dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bayraklı Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.