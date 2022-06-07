İzmir'de bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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İzmir'de bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'de bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir lisenin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir lisenin çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

İmbatlı Mahallesi 6087. Sokak'taki Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, okulun çatısında hasara neden oldu.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Anadolu Lisesi Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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